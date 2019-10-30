شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد معرضًا للمنتجات الزراعية على هامش الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد معرض للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة، وذلك على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الزراعية المعروضة، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف الزراعة، والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الري المطبقة عالميًا، وذلك وصولاً لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التي تلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.