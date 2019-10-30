شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» للرئيس اليوناني: نُقدّر موقفكم تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء، بيانًا حول الزيارة الحالية لأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى اليونان.

وأوضح البيان أن «الأمين العام أعرب خلال لقائه مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس عن تقديره الكبير للمواقف اليونانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، ومن خلال عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، مؤكدًا «التطلع العربي إلى استمرار هذا الدور اليوناني الإيجابي».

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من جانبه، أكد الرئيس اليوناني مدى الأولوية التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقا من الأواصر التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على كافة المستويات؛ وأن الاهتمام الذي توليه بلاده للتعاون مع الجامعة العربية، يأتي من أجل تحقيق المزيد لخدمة المصالح المشتركة للطرفين.

كما بحث «أبوالغيط» مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس القضايا المشتركة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة. واشار المصدر، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

وعقد «أبوالغيط» جلسة مباحثات مع وزير خارجية اليونان نيكولاس دندياس أكد فيها الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي اليوناني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة التباحث حول كافة التحديات المشتركة للجانبين.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، حيث أشار الأمين العام في هذا الصدد إلى الأهمية التي يوليها الجانب الفلسطيني لمسألة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مثنياً على التوصية التي تبناها البرلمان اليوناني في ديسمبر ٢٠١٥ بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.