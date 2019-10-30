شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بأثر رجعي (موعد التطبيق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين، مشيراً إلى أن الزيادة ستصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2019 للعام المالي الجاري.

كما أعلن «الخشت» في تصريحات صحفية، الأربعاء، صرف مبلغ ٦٠٠ جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة، لتقدم جامعة القاهرة ١٤ مركزًا في الأمريكي يوزنيوز في اخر تصنيف للعام الحالي، ونظرا للجهود غير العادية والتفاني في خدمة الجامعة من كافة أعضاء المنظومة.

وأشار إلى أن «الجامعة اتخذت ما يلزم لإنصاف العاملين وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للمرتبات»، مؤكدًا أن «الجامعة لن تدخر جهدا فيما يخص تحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمنظومة الجامعية»، مشددًا على أن القادم أفضل للجميع.