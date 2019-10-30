شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع أسر المصريين الثلاثة المتوفين بالأردن (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة.

وتقدمت «مكرم» بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة، وهم: أحمد محمد أحمد محمد مغازي من دسوق كفر الشيخ، عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن رضوان من شربين الدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد على من الإبراهيمية الشرقية، معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

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وأوضحت وزيرة الهجرة أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية المعنية، للوقوف على أبعاده، مشيرة إلى أن خلال تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لبحث عقود العاملين وما إذا كان قد تم التأمين عليهم مسبقا، فقد تبين أنهم من العمالة البسيطة غير المؤمّن عليها، لذلك تواصلت وزارة الهجرة على الفور مع مؤسسة «مصر الخير»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الإنسانية، للبدء في بحث احتياجات الأسر الثلاث والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم شكرها للسفارة المصرية بالأردن وللجهات المعنية بالأردن، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي قبل أن تقوم السفارة بنقل الجثامين للوطن.

كما تقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لمؤسسة «مصر الخير» التي قامت على الفور بالتواصل أيضًا مع الأسر لتحديد احتياجاتهم وإرسال مختصين ببحث الحالات تمهيدًا لتحديد وإعداد الدعم الموجه لهم.