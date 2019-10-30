شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات (محدث) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، إجراءات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، التي بدأت 30 أكتوبر.

ويتضمن الجدول الزمني فتح باب الترشيح وتقديم طلبات الترشح 30 أكتوبر الجاري من 9 صباحًا وحتى الخامسة مساء، وإعلان الكشوف المبدئية المرشحين 3 نوفمبر، وتلقي الطعون والفحص 4 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين 5 نوفمبر، والدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج 10 نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة 11 نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 12 نوفمبر، وانتهاكات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم 13 نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه 14 نوفمبر.

ففي المنيا، توافد عشرات الطلاب، صباح الأربعاء، على 21 لجنة خُصصت لتلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، وسط إجراءات إدارية وأمنية مكثفة.

Advertisements

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة عليا مشرفة على الانتخابات، وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها وتقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية يوميَّا منذ بدايتها.

وفي بني سويف، سحب طلاب 27 كلية بجامعة بني سويف استمارات الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب.

وقال الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إن وزارة التعليم العالي استحدثت ورقة ترشيح جديدة للطلاب عليها صورته وبياناته، وحددت شروط للترشيح هي أن يكون من أب وأم مصريين، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن يكون شارك في الأنشطة الجامعية، وأن يختار اللجنة التي يريد المشاركة فيها سواء اجتماعية أو ثقافية، وكانت أبرز الأوراق المطلوبة للترشح: 3 صور شخصية، وصورة من إيصال المصروفات، وصورة من كارنيه الكلية بالسنة الدراسية الجديدة.

وفي القليوبية، شهدت كليات جامعة بنها اقبالا من الطلاب على الترشح لإنتخابات الاتحادات الطلابية، حيث توافد الطلاب على إدارات رعاية الشباب بالكليات لسحب وتقديم استمارات الترشح للانتخابات، والتي بدأت من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الساعة 5 مساء.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة، برئاسة الدكتور عارف سيلمان، عميد كلية الهندسة ببنها، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعةن وعضو من إدارة «I.T» بإدارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية إلكترونيًا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.