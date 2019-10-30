شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تتفوق على جامعات أمريكية وأوروبية في تصنيف «يو إس نيوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، اجتماعًا، الاربعاء، استعرض خلاله تفوق الجامعة في تصنيف يو اس نيوز US News الأمريكي على عدة جامعات أمريكية وأوروبية عالمية، بينها جامعات ويسكونسن، وتكساس التقنية، وتكساس- أرلينغتون، وجامعة ولاية كاليفورنيا، ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تفوقت على جامعات أوروبية عالمية مثل كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وجامعة فريبورج بسويسرا، وجامعة سانتياغو في كومبوستيلا بإسبانيا، وجامعة كاتانيا في إيطاليا، وجامعة فيليبس ماربورغ بألمانيا، وجامعة رين 1 في فرنسا، وجامعة قبرص بقبرص.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تسعى إلى عقد العديد من الشراكات والتحالفات والدرجات العلمية المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة، وربط منظومة البحث العلمي باحتياجات المجتمع والمشروعات القومية، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة، مما يدعم الأهمية الدولية للبحوث العلمية المنشورة من حيث معادل التأثير والاطلاع، وبالتالي يساهم في تقدم الجامعة على غيرها من الجامعات العالمية.

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وأكد أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها في التصنيفات العالمية.

وكانت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو اس نيوز US News لعام 2020 أظهرت تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434 حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق، بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015 مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

واستطاعت جامعة القاهرة، خلال العامين الماضيين، الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا في تصنيف «شنغهاي» 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي «ليدن Leiden» وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.