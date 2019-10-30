"مزق ملابسي".. اعترافات المتهم بقتل سائق أتوبيس المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أدلى المتهم بقتل سائق أتوبيس بسبب الخلاف على المرور بمنطقة المطرية، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث بعد ضبطه، قائلاً: "إنه وقعت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه أثناء سيرهما بشارع الترولي، دائرة القسم، لخلاف بينهما حول أولوية المرور قام خلالها المجني عليه بتمزيق ملابسه".

وأضاف المتهم: أنه أثار حفيظتي فقمت بتتبعه حتى تمكنت من إيقافه بمحل الواقعة، وعاجلته بطعنة بالصدر باستخدام العنف، وعلل المتهم حدوث إصابته نتيجة تعدي المتوفي عليه بالضرب باستخدام مفك كان بحوزته.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة المطرية، بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقبالها "مصطفي. م"، 33 سنة، سائق، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب من الجهة اليسرى)، أثر ادعاء مشاجرة .

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وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة قرروا بأنه حال تواجد المتوفي بالميكروباص قيادته (26 راكب ـ خط مسطرد) بشارع مسطرد القديم، دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية "توك توك"، حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه " كانت بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها إعادة مناقشة شاهدي الواقعة تفصيليا عن ظروف وملابسات اكتشافهما الواقعة حصر وفحص علاقات وخلافات المجني عليه لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعاً لارتكاب الواقعة وحصر وفحص العاملين بالجراجات والمواقف العشوائية وصولاً لتحديد هوية المتهم وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة لتحديد خط سير قدوم وهروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة ، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات، وتم الاستعانة بأحد الفنيين لرسم الملامح التقريبية لمرتكب الواقعة، ومن خلال تتبع خط سير هروبه أمكن تحديد مكان تواجده بمنطقة بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان قليوبية حيث أمكن ضبط الدراجة البخارية بحوزة "حسين . م"، 19 سنة، سائق توك توك بمناقشته قرر بأنه يعمل عليها كسائق بالتبادل مع أحد أصدقاء والده ويدعى "محمد. ع "، 37 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 25991 لسنة 2002م السلام أول "سلاح بدون ترخيص" (مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر والجبهة) والذي تنطبق أوصافه بذات الأوصاف التي تم التوصل إليها للمتهم وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.