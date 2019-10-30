ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بمنشاة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر بمنشاة ناصر.

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "و.ع."، 41 سنة، مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع على 15500 متر كابل كهربائي، و1200 ستيكر، وماكينة تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.