خبأها أسفل الكرسي.. ضبط سائق بحوزته 2 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، سائق حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، أخفاها أسفل كرسي السائق.

وتمكنت الخدمات المعنية لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، من ضبط سيارة ميكروباص، حال قدومه لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجه إلى الجهة الغربية، وبتفتيش السيارة عُثر أسفل كرسي السائق على 2 لفافة لنبات البانجو المخدر، وزنتا 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 2000 جنيه.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.