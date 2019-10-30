بأسلوب المغافلة.. سقوط ضبط عصابة تسرق المترددين على المصالح الحكومية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عناصر تشكيل عصابي بالمنيا، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين المترددين على المصالح الحكومية بأسلوب المغافلة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أفادت بقيام كلٍ من (جزار - نجار مسلح - مبيض محارة، لهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة ونشل المواطنين المترددين على المصالح الحكومية بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأنهم وراء ارتكاب (6 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة المركز المشار إليها، وبلغت إجمالي متحصلات تلك الوقائع 75 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، أُعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم أمام أحد البنوك بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات السرقة، وتم اتخاذ إجراءات القانونية حيالهم.