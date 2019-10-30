مصرع عامل إثر سقوط بلكونة أثناء عملة في أحد العقارات بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقى عامل بناء مصرعه إثر سقوط بلكونة، أثناء عملة في أحد العقارات بمنطقة الشرابية. تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغاً من شرطة النجدة، بوجود متوفى بأحد الشوارع بعزبة الورد، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عمل المجني علية في بلكونة بأحد العقارات انهارت به، ولقى مصرعه على الفور. وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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