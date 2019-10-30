بـ"حشيش وأقراص مخدرة".. ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ‏‫ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، منطقة السحر والجمال، عن ضبط عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامها بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام، و160 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .