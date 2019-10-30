القبض على عامل بحوزته قطع سلاح وذخائر في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالمنيا، لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عامل -مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته بندقية خرطوش، و10طلقات من ذات العيار، و15 طبنجة صوت، و5 بنادق ضغط هواء، و550 طلقة صوت، و250 جراب أسلحة متنوعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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