ضبط عصابة تُزور المحررات الرسمية لاستخدامها بعمليات هجرة غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية بموجب مستندات رسمية "مزورة".

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أفادت بقيام 6 أشخاص (جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وآخر مقيم بمحافظة الدقهلية، وأربعة منهم لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك من خلال استخدام مستندات رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين.

وبتفتيش مسكنهما تم ضبط 70 ألف جنيه مصري، و7613 دولار أمريكي، و90 دينار أردني، ومجموعة من الصور الضوئية لشهادات وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، وتصريح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربية، و6 صور "قيد وشهادة ميلاد، جواز سفر"، وجواز سفر منتهي، و2 فيزا كارت باسم أحد المتهمَيْن، و3 هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.