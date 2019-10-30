محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على عنصر إجرامي، اشترك مع شقيقة في سرقة 6 سيارات بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بتلقي بلاغًا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة وحدة مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة") بالاشتراك مع شقيقه "هارب"، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العاطل حال استقلاله السيارة المستولى عليها.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "المتهم الهارب" بأسلوب"، كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك"، وأضاف بقيامه والمتهم الهارب بتكوين تشكيلا ً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك"، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

كما اعترف بارتكابهما 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط إحدى السيارات بمكان إخفائها، وأقر بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم عقب مساومتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.