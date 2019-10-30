"المرور": ضبط 5217 مخالفات متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 5217 مخالفة مرورية متنوعة. وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث جاءت المخالفات كالآتي: 2075 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 256 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و20 دراجة نارية مخالفة، و2 مخالفة "موقف عشوائي"، و31 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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