إيمان الصباغ مستشارًا فنيًا لغرفة المنشآت السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، تعيين "إيمان الصباغ "وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية والفندقية السابق، مستشارًا فنيًا للغرفة.
وبحسب بيان الغرفة، اليوم، يأتي اختيار "الصباغ " لهذا المنصب، للاستفادة من خبراتها المتراكمة طيلة حياتها العملية بقطاعات وزارة السياحة المختلفة.
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