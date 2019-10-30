محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
استعرضت هالة أبوخطوة، مدير قسم الإعلام بيونسيف في مصر، حملة أولادنا لحماية الطفل والتي تركز على مرحلة المراهقة، وضرورة التواصل معهم وفتح مجال للحوار والتفهم لخصائص مرحلة المراهقة بين الآباء والأولاد.
كما طالبت "أبوخطوة"، خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول "مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال"، الأربعاء، بتعزيز الآباء لشعور الأمان لدى أبنائهم وتقديم الحب والرعاية، مضيفة: "نعي حجم الضغوط التي تعيشها الأسر لكن لا ينبغي أن يدفع ثمنها الأبناء".
كانت هذه تفاصيل خبر "يونيسيف": لا ينبغي أن يدفع الأبناء ثمن الضغوط الواقعة على الأسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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