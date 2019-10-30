"يونيسيف": لا ينبغي أن يدفع الأبناء ثمن الضغوط الواقعة على الأسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استعرضت هالة أبوخطوة، مدير قسم الإعلام بيونسيف في مصر، حملة أولادنا لحماية الطفل والتي تركز على مرحلة المراهقة، وضرورة التواصل معهم وفتح مجال للحوار والتفهم لخصائص مرحلة المراهقة بين الآباء والأولاد.

كما طالبت "أبوخطوة"، خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول "مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال"، الأربعاء، بتعزيز الآباء لشعور الأمان لدى أبنائهم وتقديم الحب والرعاية، مضيفة: "نعي حجم الضغوط التي تعيشها الأسر لكن لا ينبغي أن يدفع ثمنها الأبناء".