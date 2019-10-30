أخبار مصر | تفاصيل أطول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.. استمر ١٤ ساعة متواصلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أطول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.. استمر ١٤ ساعة متواصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين ١٤ ساعة متواصلة، حيث بدأ فى الرابعة من عصر أمس، الثلاثاء، حتى التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، وناقش عدة ملفات هامة.

واتخذ المجلس عدة قرارات فى ملفات مختلفة، وسيتم الإعلان عنها فى بيان رسمي اليوم عقب الانتهاء من كتابتها.

واستعرض نقيب الصحفيين الخطاب المرسل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الذى تضمن الاعتراف بعضويات الزملاء بالنادي.

وتضمن جدول الأعمال؛ مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.

واستعرضت اللجان المختلفة بالنقابة أنشطتها بالإضافة لخطتها خلال الفترة القادمة، ووافق المجلس على قروض حسنة للزملاء.