أخبار مصر | محافظة القاهرة تنجح في تطوير قصر خديجة الأثري بحلوان.. وتحويله لمتحف حضاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنجح في تطوير قصر خديجة الأثري بحلوان.. وتحويله لمتحف حضاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن القصر يعد تحفة معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة ومسجل كطراز معماري متميز وكان من الصعب استخدامه كمقر إداري.
وأضاف المحافظ أن القصر أصبح مركزاً ثقافياً للتنوير ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزاراً ذو قيمة للسياحة بمصر، وذلك بعد إعادة تجديده طبقاً للمعايير الدولية للمتاحف بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه مع مكتبة الاسكندرية مما سينعكس أيضاً على تطوير المنطقة المحيطة به بالكامل.
وكان محافظ القاهرة قد أناب اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور حفل افتتاح أعمال تطوير قصر الأميرة خديجة بمشاركة د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.
وشهد الحفل افتتاح مكتبة الطفل والنشء ومعرض حلوان الأول للحرف اليدوية، بالاضافة إلى عرض علمي مبسط للأطفال تحت عنوان "عجائب العلوم" ، ومعرض "رحلة الكتابة في مصر" الذي يستعرض أهم المحطات الرئيسية للتدوين منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.
كما تضمن الحفل افتتاح معرض الخط العربي الذي يضم مجموعة من اللوحات الخطية لكبار الخطاطين، وفي ختام الحفل قدمت فرقة المولوية عرضاً روحانياً تنوع بين الانشاد الديني والابتهالات ورقصة التنورة التراثية.
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية خلال الحفل أن قصر خديجة يعد إضافة كبيرة لإثراء الحياة الثقافة بمصر بصفة عامة ولمحافظة القاهرة بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالناحية الثقافية تعد أحد الركائز في تشكيل وجدان المواطن المصري ومحاربة الأفكار الهدامة والمغلوطة لخلق جيل جديد له وعي وإدراك في ظل ما يواجهنا من تحديات.
وأشار د. مصطفى الفقي إلى أن قصر خديجة سيتحول إلى نموذج مصغر لمكتبة الإسكندرية وبؤرة إشعاع ثقافي في محيطه الجغرافي داعياً إلى الانفتاح والتعاون مع جامعة حلوان والمدارس والجمعيات الأهلية مؤكدا على حرص المكتبة على نشر الثقافة والمعرفة في كل مكان.