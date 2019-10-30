أخبار مصر | محافظة القاهرة تنجح في تطوير قصر خديجة الأثري بحلوان.. وتحويله لمتحف حضاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنجح في تطوير قصر خديجة الأثري بحلوان.. وتحويله لمتحف حضاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت محافظة القاهرة، في تحويل قصر خديجة بحلوان إلى متحف لحضارة الأديان وفرع لمكتبة الاسكندرية بالقاهرة، وذلك بعد عامين من تطويره وإنقاذه بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن القصر يعد تحفة معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة ومسجل كطراز معماري متميز وكان من الصعب استخدامه كمقر إداري.

وأضاف المحافظ أن القصر أصبح مركزاً ثقافياً للتنوير ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزاراً ذو قيمة للسياحة بمصر، وذلك بعد إعادة تجديده طبقاً للمعايير الدولية للمتاحف بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه مع مكتبة الاسكندرية مما سينعكس أيضاً على تطوير المنطقة المحيطة به بالكامل.

وكان محافظ القاهرة قد أناب اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور حفل افتتاح أعمال تطوير قصر الأميرة خديجة بمشاركة د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

Advertisements