أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحقق في نشر أخبار كاذبة بواقعة 'شهيد الشهامة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحقق في نشر أخبار كاذبة بواقعة 'شهيد الشهامة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل لجنة الشكاوى في اجتماعها اليوم برئاسة جمال شوقي، التحقيق في المخالفات التي شابت التغطية الاعلامية للحادث المعروف باسم شهيد الشهامة.

و تتضمن المخالفات ما نشر ويشمل التاثير على القضاء ونشر اخبار كاذبة على المواقع الاخبارية او الصفحات الشخصية على التواصل الاجتماعي والخاضعة لسلطة المجلس.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها اليوم نتائج التحقيقات التي جربت امس مع الممثلين القانونيين للبوابة نيوز في الشكاوى التي تتهمهم بممارسة الابتزاز السياسي كما تستعرض التحقيقات التي جرت مع رئيس مجلس إدارة جريدة اسكان مقدمة من شركة المراسم الدولية العقارية الدولية التي تتهم الجريدة بنشر أخبار كاذبة أضرت بنشاط الشركة في مصر.

وكان الممثلين القانونيين لجريدة البوابة نيوز قد خضعوا لجلسة تحقيق بشأن اتهامات للجريدة بشن حملة جمعت خلالها أخبارا قديمة ومقالات تتناول وزارة الأوقاف تم نشرها في سنوات سابقة وأعقب ذلك قيام الجريدة بحذف ما تم نشره واعقب ذلك نشر خبر عن لقاء بين وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الجريدة وهو في ذات الوقت نائب بالبرلمان وتتضمنت عناوين خبر اللقاء أن النائب طلب تجهيز مساجد الدائرة الانتخابية.

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ونفى الممثل القانوني للجريدة هذه الاتهامات مؤكدا انه تم معاقبة المحرر الذي وضع الأخبار القديمة على الموقع الإليكتروني، ومن المقرر أن تحيل اللجنة نتائج التحقيقات وتوصياتها الي المجلس لاتخاذ اللازم.

وبخصوص الشكوى المقدمة ضد موقع اسكان مصر تعهد رئيس مجلس الادرة بنشر اعتذار واضح وصريح للشركة وتصحيح الأخبار الكاذبة على الجريدة الورقية والإليكترونية.

وتناقش اللجنة اليوم الشكوى المقدمة من زاهي حواس وزير الآثار الاسبق ضد جريدة المشهد والتي نسبت اليه اتهاما بسرقة الآثار نقلا عن حارس عقار أحد كتاب الجريدة.