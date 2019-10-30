أخبار مصر | الأعلى للإعلام: الجميع مسؤول عن ثقافة العنف المدمرة ضد الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: الجميع مسؤول عن ثقافة العنف المدمرة ضد الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلاميين هم الجسر الذي تصل من خلاله المعلومات للشعب المصري خاصة فيما يتعلق بالأطفال لتحقيق الهدف الرئيسي لإنهاء العنف.

وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي يعقدها الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسف حول مواجهة العنف ضد الاطفال: "عشنا خلال الأسبوعين الماضيين، موقف سخيف في تلا بالمنوفية بين طفلين وكيف انتهى بمقتل أحدهما، وهي ثقافة اصبحت موجودة يجب التصدي لها، وبالتالي نحن نواكب الأحداث لأنها تمس الجيل المقبل باعتباره وقود هذه البلد".

وتابع: "من هنا تأتي أهمية تنظيم هذه المائدة المستديرة لنعرف التجارب التي تم اتخاذها في هذا المجال فضلا عن جهود اليونيسيف لتزويد الجمهور به، وليس فقط الدراما المسؤولة لنشر هذه الثقافة المدمرة او السوشيال الميديا لكن كلنا مسؤولون المهم هو التركيز على الجانب الايجابي لان التركيز على السلبي يعطي معلومات اكثر كارثية وبالتالي يجب الاهتمام بكيفية التعامل مع الطفل".