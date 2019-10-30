أخبار مصر | قرار جمهوري مهم للرئيس السيسي

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أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي القانون رقم 136 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية.

وذلك لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

في سياق آخر، وقعت مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان للتعاون فى مجال النفط والغاز، والتى تعد أول إطار قانونى يُنظم العلاقات بين البلدين فى هذا المجال، وذلك على هامش المشاركة المصرية فى مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة الذى يعقد يومى 29 و30 الجارى فى العاصمة جوبا.

وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول فيما وقع Mayen Jong وكيل وزارة البترول عن جنوب سودانى.