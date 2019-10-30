أخبار مصر | فرج عامر: جولات ميدانية لـ"صناعة البرلمان" لتفقد مصانع الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: جولات ميدانية لـ"صناعة البرلمان" لتفقد مصانع الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة في تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمصانع الغزل والنسيج في مصر، وكذلك مدينة دمياط ومدينة الأثاث الجديدة.

وأشار عامر، إلى أن الهدف من الجولات الميدانية هو بحث الأزمات التي تواجه القطاعين في مصر، على أرض الواقع والاستماع للعاملين وإدارات الشركات وأصحاب المصانع الضغيرة، وذلك لمناقشة خطة تطوير منظمة وقابلة للتنفيذ لدعم صناعات الغزل والاثاث.

ولفت، إلى أن شركات الغزل والنسيج تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، ويجب بحث أسباب ذلك، لوضع خطة لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا.

وأكد، أن مصانع الغزل والنسيج متهالكة وتحتاج إلى إعادة تطوير، بما يمكن من دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمنتج المصري.