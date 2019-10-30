أخبار مصر | بشرة سارة من "القوى العاملة" للعاملين بالقطاع الخاص بشأن المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة سارة من "القوى العاملة" للعاملين بالقطاع الخاص بشأن المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة القوى العاملة، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربة عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وشددت الوزارة، في بيانها، اليوم الأربعاء، على أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلفت الوزارة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.