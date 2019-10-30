أخبار مصر | يطبق على مرتادي الأماكن العامة.. مشروع قانون جديد للمحافظة على الذوق العام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يطبق على مرتادي الأماكن العامة.. مشروع قانون جديد للمحافظة على الذوق العام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق المصري العام، بهدف تجرم كل ما ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.

وأوضحت أن قانونها سوف يُطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية طبقا لما سيرد في اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الإخلال بالذوق العام يأخذ عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

وأشارت إلى أنه يدخل في إطار الإخلال بالذوق العام، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.

وتابعت: "كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها".