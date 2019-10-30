أخبار مصر | آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هي الإجازة الأخيرة للعام الحالي، إجازة المولد النبوي الشريف 1441/2019، حيث يتابعها المواطنين بشغف، وتستعرض "الخليج 365"، ما قالته دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن وهو الكلام النهائي لـ إجازة المولد النبوي الشريف، حيث استطلعَت الدار هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول

وذكرت الدار في بيان لها: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وتُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وبالتالي فإن المولد النبوي الشريف يوافق السبت 9 نوفمبر المقبل".

تهنئة للرئيس السيسي

وكما هنأت دار الإفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم بالمولد النبوي، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين

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وبحسب القوانين يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1441/2019، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، وفي انتظار قرار مجلس الوزارء بشأن إجازة المولد النبوي الشريف وسنوفيكم بالتفاصيل فور إعلان مجلس الوزارء موعد إجازة المولد النبوي الشريف الرسمي للقطاعين.