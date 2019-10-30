مصر | "بنادق وذخيرة".. ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في الأسلحة النارية بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنادق وذخيرة".. ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في الأسلحة النارية بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام ( عاطل - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا "تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا ) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمعاونة ( نجلي شقيقه – عاطلين - مقيمان بذات القرية ).
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( عدد 3 بنادق آلية، مسدس، عدد 6 خزن لبنادق آلية، عدد 136 طلقة نارية مختلفة الأعيرة )، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.