مصر | ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بسوهاج: "ارتكبنا 4 جرائم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بسوهاج: "ارتكبنا 4 جرائم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ضم ( عاطل – له معلومات جنائية مسجلة، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم ) وذلك حال إستقلالهما السيارة المستخدمة في إرتكاب جرائمهم ( قيادة الأول ) وبحوزتهما ( مبلغ مالي - عدد من الهواتف المحمولة) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في خطف حقائب السيدات والتصرف فى المسروقات بالبيع، وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات وقائع السرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب ( عدد 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب )، كما تم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

