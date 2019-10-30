مصر | سقوط عصابة سرقة المترددين على المصالح الحكومية بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة المترددين على المصالح الحكومية بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين المترددين على المصالح الحكومية بأسلوب المغافلة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام كلٍ من (جزار - نجار مسلح - مبيض محارة، لهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة ونشل المواطنين المترددين على المصالح الحكومية بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرة مركز شرطة أبو قرقاص مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأنهم وراء ارتكاب (عدد 6 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة المركز المشار إليها، وبلغت إجمالي متحصلات تلك الوقائع 75 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، أُعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم أمام أحد البنوك بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.