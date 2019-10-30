مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت التحريات والمعلومات قيام (عاطلين- مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بالمنطقة محل سكنهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما، عدد 160 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة..