مصر | بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية بموجب مستندات رسمية "مزورة".
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني - قيام 6 أشخاص (جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وآخر مقيم بمحافظة الدقهلية، وأربعة منهم لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك من خلال استخدام مستندات رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.
(70 ألف جنيه مصري- 7613 دولار أمريكى- 90 دينار أردنى).
مجموعة من الصور الضوئية لشهادات وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات.
تصريح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربية.
(6) صور "قيد وشهادة ميلاد، جواز سفر".
جواز سفر منتهى.
(2) فيزا كارت بإسم أحد المتهمَيْن.
(3) هاتف محمول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهين الهاربين وبتفتيش مسكنهما تم ضبط الآتي:
(70 ألف جنيه مصري- 7613 دولار أمريكى- 90 دينار أردنى).
مجموعة من الصور الضوئية لشهادات وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات.
تصريح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربية.
(6) صور "قيد وشهادة ميلاد، جواز سفر".
جواز سفر منتهى.
(2) فيزا كارت بإسم أحد المتهمَيْن.
(3) هاتف محمول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.