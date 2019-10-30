مصر | بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية بالدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني - قيام 6 أشخاص (جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، وآخر مقيم بمحافظة الدقهلية، وأربعة منهم لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، وذلك من خلال استخدام مستندات رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهين الهاربين وبتفتيش مسكنهما تم ضبط الآتي: