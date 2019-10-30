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مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 199 متهما

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 199 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(18) بندقية آلية.
(49) بندقية خرطوش.
(19) طبنجة.
(134) فرد محلي.
(323) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(283) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80866) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(357) حكم جناية.
(23400) حكم حبس جزئي.
(4858) حكم حبس مستأنف.
(39729) حكم غرامة.
(12522) حكم مخالفة. 

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (19) حادث متنوع.

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فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (267) قضية مخدرات بحوزة (287) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 40،285 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،047 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،456 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 70 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 137جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،950 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 70 جرام).
عدد (1722) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (68) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (327) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (9) سيارات، (5) دراجات نارية.
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (30193) مخالفة مرورية، (34) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (85) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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