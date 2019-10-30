مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 199 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 199 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(18) بندقية آلية.

(49) بندقية خرطوش.

(19) طبنجة.

(134) فرد محلي.

(323) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(283) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80866) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(357) حكم جناية.

(23400) حكم حبس جزئي.

(4858) حكم حبس مستأنف.

(39729) حكم غرامة.

(12522) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (19) حادث متنوع.

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فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (267) قضية مخدرات بحوزة (287) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 40،285 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12،047 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،456 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 70 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 137جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 70 جرام).

عدد (1722) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (68) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (327) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (9) سيارات، (5) دراجات نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (30193) مخالفة مرورية، (34) قضية بيئة.

في مجال فحص السائقين: فحص (85) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

