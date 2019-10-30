مصر | بعد 5 وقائع.. ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 5 وقائع.. ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة وحدة مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة") بالاشتراك مع شقيقه "هارب".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العاطل حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "المتهم الهارب" بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك"، وأضاف بقيامه والمتهم الهارب بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.