مصر | "أبو شقة" يسرد أدلة براءة "الملواني" في قضية التلاعب بالبورصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة" يسرد أدلة براءة "الملواني" في قضية التلاعب بالبورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، عن موكله ياسر الملواني، الوارد اسمه ثالثًا بأمر الإحالة بالقضية.

وبرز في مرافعة الدكتور "أبو شقة" إشارتها لشغل "الملواني" لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، وهذه الشركة القابضة ينضوي تحتها جملة من الشركات التابعة من بينها شركة للوساطة وشركة هيرميس للسمسرة وإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس للترويج.

وتابع: "الشركة القابضة دورها محدد في القانون والسجل التجاري المنشأ لها، تتوقف حدود هذا النشاط على مجرد رسم السياسات العامة والاستراتيجيات العامة، والسعي لفتح أسواق جديدة للشركة"، وأوضح بأن لكل شركة تابعة رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب، ليتساءل الدفاع: "هل للملواني أي صلة بأي الشركات التابعة" وعقب: "لا".

وشدد الدفاع على أن الوضع الوظيفي لموكله ينحصر في صفته لرئيس التنفيذي للشركة القابضة.