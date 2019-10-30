مصر | "مدرسة في النصب".. ضبط عاطل لنصبه على المواطنين بـ"مبروك كسبت عربية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدرسة في النصب".. ضبط عاطل لنصبه على المواطنين بـ"مبروك كسبت عربية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب ذلك قام بالتواصل معهم هاتفيًا ليبلغهم بفوزهم بالسيارة، وأرسل لهم خطابات إفراج جمركي (مزورة) لإنهاء إجراءات استلام الجائزة، مطالبًا من ضحاياه إيداع مبلغ مالي قدره (12،600 جنيه مصري) بعدد من الحسابات البنكية كمصاريف لشحن السيارة والإفراج الجمركي عنها، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه من قِبل ضحاياه بعد اكتشافهم للواقعة، يقوم بإيهام أصحاب الحسابات البنكية المُشار إليها (حسني النية) بأنه مالك معرض سيارات، حيث يقوم بتلقي الإيداعات المالية المُستولى عليها من ضحاياه بتلك الحسابات، مقابل حصول أصحابها على عمولة مالية، وعقب استلام تلك المبالغ يقوم بغلق هواتفه المحمولة والهرب.
وتم استهداف المتهم بمكان هروبه "بشقة مفروشة مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم، وأمكن ضبطه وبحوزته الآتي:
مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
عدد (9) شرائح هواتف محمولة لشركات مختلفة يستخدمها في نشاطه الإجرامي.
"هاتف محمول" بفحصه فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية - تبين إحتوائه على دلائل تشير إلى إرتكابه للوقائع من بينها:-
الصفحة الاحتيالية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
صفحة إلكترونية إحتيالية لمعرض سيارات.
بطاقة هوية وطنية منسوبة لجهة حكومية بإحدى الدول العربية "مزورة".
بيان إفراج جمركي منسوب لإحدى الجهات المعنية، بإنهاء الإجراءات الجمركية للسيارة مزيل بأختام "مزور بالكامل".
كمية من إيصالات إيداع نقدية منسوبة للعديد من البنوك المصرية، تفيد إيداع المجنى عليهم مبالغ مالية بلغت (150 ألف جنيه مصرى) خلال الستة أشهر الماضية.
محادثات نصية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة "واتس آب" تؤكد نشاطه الإجرامي.
كمية من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لضحاياه.
وكما أمكن الاستدلال على عدد (6) من ضحايا المتهم "محددين" قام بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم للنصب من المتهم، والاستيلاء على أموالهم وتحويلهم المبالغ المستولى عليها على حسابات بنكية خاصة بمواطنين إثنين "محددين" بإستدعائهما قررا تعرفهما على المتهم بصفته "مالك معرض سيارات" وطلب منهما استقبال إيداعات مالية على حساباتهما البنكية، وأنهما لا يعلمون بطبيعة نشاطه الإجرامي.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.