مصر | "مدرسة في النصب".. ضبط عاطل لنصبه على المواطنين بـ"مبروك كسبت عربية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدرسة في النصب".. ضبط عاطل لنصبه على المواطنين بـ"مبروك كسبت عربية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات للأجهزة الأمنية المعنية تفيد قيام (عاطل– مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة – مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "سرقة، نصب") بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، مستغلًا مهارته في التعامل مع شبكة الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الإلكترونية (الهواتف المحمولة)، وقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأعلن من خلالها عن مسابقة لاختيار (عدد 30 شخص) للفوز بسحب عشوائي لسيارات فارهة، مما دفع عدد من المواطنين للاشتراك بالمسابقة المزعومة، تاركين بياناتهم وأرقام هواتفهم على تلك الصفحة الاحتيالية.

وعقب ذلك قام بالتواصل معهم هاتفيًا ليبلغهم بفوزهم بالسيارة، وأرسل لهم خطابات إفراج جمركي (مزورة) لإنهاء إجراءات استلام الجائزة، مطالبًا من ضحاياه إيداع مبلغ مالي قدره (12،600 جنيه مصري) بعدد من الحسابات البنكية كمصاريف لشحن السيارة والإفراج الجمركي عنها، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه من قِبل ضحاياه بعد اكتشافهم للواقعة، يقوم بإيهام أصحاب الحسابات البنكية المُشار إليها (حسني النية) بأنه مالك معرض سيارات، حيث يقوم بتلقي الإيداعات المالية المُستولى عليها من ضحاياه بتلك الحسابات، مقابل حصول أصحابها على عمولة مالية، وعقب استلام تلك المبالغ يقوم بغلق هواتفه المحمولة والهرب.

وتم استهداف المتهم بمكان هروبه "بشقة مفروشة مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم، وأمكن ضبطه وبحوزته الآتي: