مصر | "تذكرة الموت".. شهادة صادمة لسائق وسفرى "قطار الإسكندرية" أمام النيابة: "طلب المفاتيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تذكرة الموت".. شهادة صادمة لسائق وسفرى "قطار الإسكندرية" أمام النيابة: "طلب المفاتيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، صرف السائق والسفرى بحادث قطار الإسكندرية من سراي النيابة عقب الإدلاء بأقوالهما، حيث استمع المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، لأقوال سائق القطار 934 الإسكندرية الأقصر والذي شهد واقعة سقوط شابين بعد قيام الكمسري بإكراههما على النزول لعدم حملهما تذاكر السفر، وتهديده لهما بتسليمهما للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

واستمعت النيابة لأقوال السائق، الذي أكد أن المنطقة الذي قام بها بالتهدية هي منطقة عمل ويتم التهدئة فيها بصفة مستمرة وأنه لم يقم بالتهدئة الكاملة ولكن قام بالتهدئة لحين المرور من هذه المنطقة، ولم يعلم بالواقعة، إلا بعد أن تم إيقاف القطار، وكما استمعت النيابة لأقوال سفرى القطار وأسباب فتح باب القطار ومن المسئول عن فتحه، وهل تلقى تعليمات من كمسري القطار بفتح الباب لإنزال المجني عليهما وما هي ظروف وملابسات أسباب فتح القطار أثناء سيره بمنطقة دفرة وما هي الأسباب الحقيقية وراء قيام المجني عليهما بالقفز من القطار أثناء سيره.

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وأكد سفرى القطار، أن الكمسري طلب منه المفاتيح لفتح باب القطار.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس كمسري القطار،4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه للمخدرات من عدمه.

واستعمت النيابة العامة، لأقوال العقيد على أبو زهرة مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، في التحريات التي أجروها حول الواقعة.