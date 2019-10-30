شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوقف تراخيص البناء بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بإيقاف التراخيص بالبناء في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتى سبق إعلانها كمنطقة إعادة تخطيط بقرار المحافظة.

للاطلاع على نص القرار:

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