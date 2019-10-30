شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إدارة الإعلانات تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة، الأربعاء، لمناقشة جدول الأعمال، وذلك بحضور رؤساء المدن والأحياء والمستشار القانوني ومديري إدارة المرور والمرافق ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والتفتيش المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات ومركز معلومات التنمية المحلية والأملاك، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات.

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حيث تم عرض إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة كما تمت مناقشة الطلبات المقدمة من الوكلاء وأصحاب الشركات مع الحرص أن تتضمن الرسالة الإعلانية إرشادات قومية خاصة بالصحة العامة وغيرها من الإيجابيات.

ووجه المحافظ بالطرح عن طريق المزاد العلني إعمالا لمبدأ الشفافية التامة وتطبيق القانون، كما تمت مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التي تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن، والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين حيث تم التوجيه بالالتزام باللائحة القانونية المعتمدة، كما وجه المحافظ بإزالة كل الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين.

ووجه المحافظ بالتأكيد على مشاركة مراكز معلومات التنمية المحلية بنطاق المحافظة للعمل على حصر الإعلانات بنطاق المراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع مسؤولي إعلانات الوحدات المحلية.