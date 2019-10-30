شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تمنح رئيس الجهاز التنفيذى لسوق جملة 6 أكتوبر الضبطية القضائية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بمنح يحيى حسن فايد، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة 6 أكتوبر، صفة مأمورى الضبط القضائي. وللاطلاع على نص القرار الصادر في عدد الوقائع المصرية:

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