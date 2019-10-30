شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس معتدل.. والقاهرة 27 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، غداً الخميس، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائلا للبرودة ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «20- 27»، والإسكندرية «21- 26»، وقنا «18- 30»، والأقصر «17 - 30»، وأسوان «20 - 31» .