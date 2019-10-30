شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، والتي تنطلق اليوم الأربعاء، وتنتهي بإعلان النتائج النهائية في 14 ديسمبر المقبل، وانتخاب رئيس الاتحاد ومعاونيه على مستوى الجامعة.

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وقال محمود جمال مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، أنه تم تخصيص 20 لجنة لتلقي طلبات الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل لإدرة رعاية الشباب وطالبين .

وأوضح «جمال» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تضمن الجدول الزمني فتح باب الترشيح وتقديم طلبات الترشح ٣٠ أكتوبر الجاري من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين ٣ نوفمبر، وتلقي الطعون والفحص ٤ نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ٥ نوفمبر، والدعاية الانتخابية ٦ نوفمبر، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتهاكات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.

وأضاف أنه لاول مرة في جامعة الإسكندرية يسمح للطلاب من غير المسددين للمصروفات الجامعية بالترشح في الانتخابات فيما يتم استبعاد أي طالب صدر بحقة عقوبة تأديبية أو لم يمارس نشاطاً طلابياً سواء ثقافي أو اجتماعي أو ديني أو رياضي.