شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق التجاري الإندونيسي: 200 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، الإيرمان أدي، إن حجم الصادرات المصرية إلى إندونيسيا خلال عام ٢٠١٩ زاد بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام الماضي، أي وصل إلى حوالي ٢٠٠ مليون دولار.

وأضاف «أدي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش المعرض التجارى الإندونيسى في دورته الـ٣٤، الأربعاء، أن أبرز ما تستورده إندونيسيا من مصر هو الفوسفات والمخصبات الزراعية والبذور والفواكه مثل الموالح ''الليمون والبرتقال'' والفراولة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تستورد المخصبات والفوسفات من مصر، لأن هذه مواد جيدة لإنتاج المحاصيل والزراعة لدينا، وهي تساعد لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وعلى الجانب الأخر نحن نصدر المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والفواكه والتوابل ومنتجات المزارع الشجرية مرة أخرى، ليس فقط لمصر وللدول الأخرى التي تستورد منتجاتنا.

Advertisements

وأشار إلى أن المعرض التجارى يعد أحد أهم الفاعليات التي تُعقد سنويًا، بهدف استعراض المنتجات المميزة الموجودة بإندونيسيا بالإضافة إلى إظهار العمل الذي قامت به المكاتب الإندونيسية بالدول الأخرى، وهذا يتم توضيحه من قبل الممثلين التجاريين لإندونيسيا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تؤثر على جميع أنحاء العالم أجمع إلا أن هناك توقعات بتحقيق المعرض لنتائج إيجابية.

يذكر أن مصر تعد أكبر دولة تقدم التزامات استثمارية خلال المعرض، حيث أصبحت أكبر مشتر لعام 2019، وبلغت قيمة المعاملات التجارية للوفد المصري 270.51 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت التزامات الاستثمار بشكل حاد بنسبة 67.44 في المائة من 5.55 مليار دولار فقط في معرض العام الماضي، وذلك بفضل الالتزامات الاستثمارية الكبيرة التي تعهدت بها مصر واليابان والصين، والتي بلغت على التوالي 270.51 مليون دولار 260 مليون دولار و201.5 مليون دولار.