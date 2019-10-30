شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض أحمد فؤاد سليم الاستيعادي في الذكرى العاشرة لرحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الاستيعادي للتشكيلي الكبير الراحل أحمد فؤاد سليم بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) في الزمالك، والذى يأتي في الذكرى العاشرة لرحيله، وذلك بحضور أرملة الراحل عازفة البيانو مارسيل متى، وابنته السوبرانو العالمية أميرة سليم، الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، وعدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة.

Advertisements

قالت عبد الدايم إن أحمد فؤاد سليم، أحد أهم رواد تجديد الحركة التشكيلية في مصر والوطن العربي، وجسدت أعماله موجة إبداعية مبتكرة ألهمت الفنانين والنقاد والباحثين ونجحت فى رسم مشهدا تشكيليا واعيا نتج عن ثقافته متعددة المصادر، مضيفة أن المعرض يأتى فى إطار خطة الثقافة للاحتفاء برموز الوطن من المبدعين وعناصر قوته الناعمة.

‏وزير الثقافة تفتتح معرض أحمد فؤاد سليم

من جانبه، أشار رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلى ان المعرض يضم ٩٠ لوحة من إبداعات الراحل أحمد فؤاد سليم منفذة بخامات مختلفة تمثل مراحل متتالية من مشواره الفنى، مشيرا إلى إسهاماته النقدية التى ساعدت فى التعريف بالمدارس المختلفة فى هذا المجال.

يذكر أن أحمد فؤاد سليم ولد في دمياط عام 1936، ودرس الحقوق بجامعة القاهرة، ثم اتجه إلى دراسة الفن التشكيلي بمعهد ليوناردو دافنشي بالقاهرة، شغل عدة مناصب منها مستشارًا فنيًا بالمركز الثقافي التشيكوسلوفاكي في الفترة من 1967 حتى 1974، تولى منصب مدير مجمع الفنون قُرابة الثلاثين عاماً كما تولى إدارة متحف الفن المصري الحديث من عام 2005 وحتى وفاته عام 2009، أقام أكثر من 40 معرضا وحصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام بدرجة فارس الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية عام 1986، ميدالية الفن من ملكة الدنمارك عام 1986، الجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي الثالث عام 1988.