شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية ينتقد الركاب في حادث تذكرة القطار: «الناس غاوية فرجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على واقعة إجبار كمسري قطار «الإسكندرية- أسوان» لشابين على القفز من القطار بسبب عدم حملهما الأموال لدفع قيمة التذكرة، مما تسبب في وفاة أحدهما ونجاة الآخر بأعجوبة.

وقال خلال لقاء له مع شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «إم بي سي مصر»، إن الرسول أمرنا بالرحمة وقال «ارحموا تُرحموا»، مشيرًا إلى أن 99% من الناس يفهمون الرحمة بشكل خاطئ، معلقا: «الرحمة مش يعني تعالي اشرب، وخد فلوس».

وأكمل حديثه قائلاً: «المشادة اللي حصلت بين محصل القطر وبين 2 من الشبان في الحادثة دي واحد من البهوات قاعد وتلاقيه عمل عمرة 6 مرات، ومحدش قام ولا اتحرك فيها»، متسائلاً: «هو يعني كله غاوي تصوير وبيتفرج بس، شوف مثلا لو فيه حادثة على طريق سفر زي مصر الإسكندرية هتلاقي كله واقف بيتفرج على الحادثة، دي اسمها خيبة ناقعة، بتتفرج على إيه، متوقفش حال الناس، يا خي فسح طريق ووسع للإسعاف تيجي وسيب الأمن يشوف شغله ومتوقفش الحال بالفرجة، إحنا الدين بتاعنا مش دين فرجة».

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