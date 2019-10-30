شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بمدينة الغردقة.



وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، إنه سيتم البدء في إنهاء الإجراءات الخاصة بالكلية الجديدة للحصول على موافقة المجلس الأعلي للجامعات لبدء الدراسة بالكلية الجديدة العام للدراسي المقبل.