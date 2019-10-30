شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بمدينة الغردقة.
وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، إنه سيتم البدء في إنهاء الإجراءات الخاصة بالكلية الجديدة للحصول على موافقة المجلس الأعلي للجامعات لبدء الدراسة بالكلية الجديدة العام للدراسي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بمدينة الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.