انقطاع الاتصال عن خطوط "180" لتلقي بلاغات الحماية المدنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: انقطع الاتصال عن خطوط (180) الخاصة بخدمة تلقى البلاغات بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إثر قيام مسئولي إحدى شركات الاتصالات بالقيام بأعمال صيانة بالكابلات النحاسية بالإسكندرية "دون إخطار مُسبق". ويجرى الاستعانة بخط إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية رقم (122) لتلقى بلاغات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، حيث إنه من المتوقع أن تستمر فترة الانقطاع حوالي 24 ساعة.

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