قرار جديد من مدير النيابات يستفيد منه المحكوم عليهم غيابيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المحامي العام الأول المستشار أيمن بدوي، القائم بأعمال مدير النيابات، أمرًا لرؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، بالتنبيه على النيابات الكلية وجزئياتها بتكليف موظفي التنفيذ بالعمل بالنوبتجية المسائية حتى العاشرة مساءً على مدار أيام الشهر والعطلات الرسمية والمناسبات.

وأضاف مدير النيابات في قراره - حصل الخليج 365 على نسخة منه - أن تنفيذ ضلك القرار يكون بصدور قرارات بدفاتر توزيع العمل وتوقيع الموظف المختص بذلك.

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وأكد على وجوب إخطار أقسام ومراكز الشرطة بالقرار لعرض المقبوض عليهم أثناء تلك الفترات واتخاذ اللازم نحو الأحكام الصادرة ضدهم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات النائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن أعمال التنفيذ بالنيابات الكلية وجزئياتها.

ويستفيد من ذلك القرار جميع المقبوض عليهم لصدور أحكام غيابية ضدهم، وتمكنهم من إجراء معارضة "فورية" على الأحكام الصادرة ضدهم دون احتجازهم لليوم الثاني لحين عرضهم على موظفي التنفيذ في الأقسام التابعة لهم.