تأجيل محاكمة متهمة بقتل زوجها بمساعدة العشيق في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الثلاثاء، حضوريًا محاكمة ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل الزوج، إلى جلسة اليوم الرابع من دور المحكمة في شهر نوفمبر المقبل للمرافعة تمهيدا للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف عرابين، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وبحضور أيمن ناصر سليم، وكيل النيابة،.

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وشهدت الجلسة اعتراض أحمد عبد الحليم عمر، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، على طلب دفاع المتهمين بتأجيل جلسة المحاكمة، بينما تضمنت طلبات دفاع المتهمين تفريغ المكالمات الهاتفية بين المتهمين، واستجواب المتهمة، وغيرها من طلبات أخرى تتعلق بالتحقيقات.

تعود الواقعة إلى يوم 19 يونيو 2018، عندما وجهت الاتهامات للمدعو "م.ا.ع.ا"، 24 سنة، بقتله "أحمد. ص"، مبيض محارة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم استدرج المجني عليه وطعنه في ظهره أسفل الرقبة، ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، كما تبين أن المتهمة زوجة المجني عليه وعشيقة المتهم اشتركت مع الأخير بطريقي الاتفاق والمساعدة.