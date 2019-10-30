تفاصيل تحرير مدير شركة مقاولات اختطفه 12 شخصا في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف صاحب شركة من أمام مقهى وطلب فدية مقابل إطلاق سراحة في محافظة الإسماعيلية.
تلقى قسم ثان الإسماعيلية بلاغا باختطاف "أ.ع.ج.ا" 38 سنة، صاحب شركة مقاولات، أثناء جلوسه على مقهى بدائرة القسم وما تبين من قيام 6 مُلثمين يستقلون سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي وبحوزتهم أسلحة نارية باقتياد المختطف من المقهى وإجباره على استقلال إحدى السيارتين ولاذوا بالهرب.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكون من 16 شخصا لهم معلومات جنائيو مسجلة، واحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم: 4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة" - 208 طلقات مختلفة الأعيرة - 10 خزائن آلية - 4 خزائنن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات "3 ملاكي، نقل، أجرة" .
بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين في ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة.
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